Генсек ООН надеется, что Россия и США договорятся по вопросам разоружения

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что РФ и США смогут договориться по вопросам разоружения.

"Поэтому так важно добиться консенсуса, который позволит сохранить те выгоды, которые были получены в прошлом. Даже в моменты холодной военной конфронтации было же возможно достигать соглашений, которые были очень важны для нашей общей безопасности. И нам нужно вернуться к этой динамике", — заявил генсек в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Я действительно надеюсь, что без лидерства США и России это невозможно. Это, конечно, не единственные игроки, но одни из самых важных. И я действительно надеюсь, что они смогут договориться ради блага всех нас", — добавил он.