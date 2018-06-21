ЕК может помогать странам Северной Африки в обмен на сдерживание беженцев

БРЮССЕЛЬ, 21 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия предлагает финансовую помощь странам Северной Африки в обмен на сдерживание притока беженцев в Евросоюз, сообщил в четверг еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

В институтах власти ЕС сейчас обсуждают возможность решения миграционной проблемы путем создания под эгидой ООН в третьих странах пунктов "фильтрации" мигрантов с целью выявления реальных беженцев.

"Мы хотели бы в значительной степени интенсифицировать наше сотрудничество с этими странами (Северной Африки), в частности, с Алжиром, Египтом, Ливией, Тунисом, Нигером и Марокко. Это включало бы повышенную финансовую и материальную поддержку этим странам. В первую очередь за защиту и лучший контроль их границ, предотвращение

отплытий и борьбу с перевозчиками", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.