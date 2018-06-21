Послы G7 выступили за обмен заключенных в России украинцев

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) выступили за освобождение осужденного в РФ украинца Олега Сенцова и других украинских заключенных, это станет частью широкого обмена задержанными между Москвой и Киевом.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение, как часть более широкого двустороннего обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", — говорится в размещенном в четверг в микроблоге Twitter сообщении канадского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве.

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.