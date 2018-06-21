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Россия не согласна с обвинениями США в адрес ООН о враждебности к Израилю

12:1321.06.2018
(обновлено: 12:29 21.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. 21 июня 2018Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва не согласна с обвинениями Вашингтона в адрес ООН о враждебности к Израилю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
© NASA / Denis Balibouse
США официально уведомили генсека ООН о выходе из СПЧ

"Что касается обвинений (постпреда США при ООН — ред.) Ники Хейли в адрес Совета Безопасности в нескончаемой враждебности по отношению к Израилю, я с этим не могу согласиться. У Совета Безопасности есть обязанность рассматривать доклады генерального секретаря о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в палестино-израильском урегулировании. Эти доклады основываются на тех решениях, которые принимались в Совете Безопасности в прошлые годы, и дискуссия, которая разворачивается на основе этих докладов генерального секретаря, конечно же, она отражает те события, которые проходят на Ближнем Востоке, непосредственно в отношениях между палестинцами и израильтянами", — заявил министр.

"Но могу сказать, что недавнее рассмотрение тех беспорядков, которые там происходили, столкновений, обстрелов территории Израиля из сектора Газа и ответных действий Израиля показали, что большинство членов Совета Безопасности занимают объективные позиции, и, по крайней мере, осуждение обстрелов Израиля четко прозвучало, в том числе из уст

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. 6 июня 2018
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Обиделись за Израиль: почему США покинули Совет по правам человека
российской делегации", — добавил Лавров.

В начале июня США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались. Незадолго до голосования постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что страна наложит вето на проект Кувейта, если он будет вынесен на голосование СБ. Одновременно СБ ООН не поддержал встречный проект резолюции, внесенный США, в котором осуждались палестинские группировки за ракетные обстрелы израильской территории и за разжигание протестов в секторе Газа. За документ не проголосовал никто из членов СБ, кроме США, а Россия проголосовала против.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
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