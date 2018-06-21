МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва не раз направляла Вашингтону свои предложения по улучшению двусторонних отношений и готова взаимодействовать с США по разным вопросам, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы открыты к диалогу с США по всем вопросам. Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьезно помогла бы и более эффективному и более тесному взаимодействию на международной арене. Поэтому наши предложения не раз направлялись в Вашингтон о том, как преодолеть известные раздражители в двусторонних отношениях. Последний раз я направлял их новому государственному секретарю Соединенных Штатов Майку Помпео", — сказал Лавров.

По его словам, параллельно Москва готова "в тех международных ситуациях, где у нас есть возможность взаимодействовать уже сейчас, поступать именно таким образом". "Как вы знаете, у нас есть контакты и по линии дипломатов, и по линии военных по сирийскому урегулированию. Параллельно мы поддерживаем и тесные отношения с ООН, с генеральным секретарем, его спецпосланником (по Сирии — ред.) Стаффаном де Мистурой", — добавил Лавров.