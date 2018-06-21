Ливийская армия освободила нефтяные порты от боевиков

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ливийская армия освободила нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра на Средиземном море, на которые ранее напали боевики вооруженной группировки, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление представителя армии Ахмеда аль-Мисмари.

Как отмечается, операция военных завершилась успехом менее чем за сутки. Ранее в четверг о ее начале заявил на полях встречи ОПЕК в Вене глава ливийской нефтяной компании NOC Мустафа Саналла. Как он отметил, работа портов может возобновиться через два дня.

Ливийская армия под руководством маршала Халифы Хафтара, сотрудничающая с властями на востоке Ливии, ранее уже освобождала нефтяные порты от исламистов в 2016 году.

Боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре на прошлой неделе. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.

В Ливии сохраняется двоевластие — в столице Триполи работает правительство нацсогласия, сформированное при поддержке ООН в 2016 году, а на востоке действуют не признавшие его власти, в том числе парламент, избранный на выборах в 2014 году. В мае стороны в ходе переговоров в Париже договорились провести новые парламентские и президентские выборы в стране в декабре 2018 года.