Военные Израиля разрушили квартиру палестинца, задавившего двух израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Израильские силовики разрушили квартиру палестинца, который три месяца назад задавил двух военнослужащих на западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Показательное разрушение жилых строений, оставляющее без крова родственников террористов, используется израильскими властями как одна из мер профилактики палестинского насилия, жертвами которого за два с половиной года стали более 50 человек.

"Военнослужащие региональной бригады "Менаше" вместе с сотрудниками пограничной полиции и гражданской администрации разрушили место жительства террориста… в населенном пункте Бартаа", — сказано в пресс-релизе.

"Разрушенная квартира находилась на одном из этажей жилого здания", — сообщили военные. Они распространили фотографии, которые запечатлели разрушение стен квартиры.

Хозяин жилплощади 16 марта насмерть задавил офицера и солдата, охранявших подъезды к одному из еврейских поселений западного берега. Палестинец был задержан, а его действия признаны преднамеренными.

Помимо сноса домов, наказание за подобные вылазки со смертельным исходом обычно включают аннулирование разрешений на работу в Израиле у всех родственников нападавшего. Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают такие действия, называя их "коллективным наказанием".