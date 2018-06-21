Лавров сообщил, что обсудил с генсеком ООН ситуации вокруг КНДР и Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуации вокруг КНДР и Ирана.

"Обменялись мнениями и о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, после того как Соединенные Штаты объявили о выходе из этого основополагающего международно-правового документа. Обсудили и новые моменты, которые вселяют некоторый оптимизм, что касается развития событий на Корейском полуострове и вокруг него", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ситуация вокруг СВДП обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

В то же время в урегулировании северокорейской ядерной проблемы наблюдается некоторый прогресс. Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.