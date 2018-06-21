Европейский суд отклонил жалобу Брейвика на содержание в тюрьме в Норвегии

СТОКГОЛЬМ, 21 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Андерса Беринга Брейвика, находящегося в тюрьме после совершения двойного теракта в Норвегии в 2011 году, на норвежское государство из-за нарушения прав человека, говорится в опубликованном в четверг решении суда.

"В своем решении сегодня Страсбургский суд установил, что рассмотрение дела не выявило каких-либо нарушений Конвенции (Европейской конвенции по правам человека – ред.), и отклонил это заявление как неприемлемое (для рассмотрения по существу)… и что оно явно недостаточно обосновано", — говорится в решении суда.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Андерса Беринга Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону.

Ранее он пожаловался на норвежское государство за негуманные условия его содержания в тюрьме, изоляцию и излишний контроль. Прошедшие слушания и решения судов в Норвегии не удовлетворили истца, он направил жалобу в Европейский суд.

В прошлом году Брейвик официально поменял свое имя на Фьютолф Хансен.