Москва надеется, что решение США о выходе из СПЧ ООН не окончательное

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва надеется, что решение Вашингтона о выходе из Совета ООН по правам человека не является окончательным, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что это решение не окончательное, что Соединенные Штаты все-таки подтвердят свою приверженность Организации объединенных наций, тем более в таком важном для них направлении как права человека. В этой области, как вы знаете, Соединенные Штаты считают себя чемпионами, и, наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в Совете по правам человека, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции", — заявил министр.

Ранее во вторник госсекретарь США и постпред при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.