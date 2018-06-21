В Молдавии полицейский застрелил парня, который ночью плавал в бассейне

КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Парень, забравшийся с друзьями ночью на территорию закрытого развлекательного центра, чтобы поплавать в бассейне, был ранен сотрудником полиции и скончался по дороге в больницу, сообщил генеральный прокурор Молдавии Игорь Попа.
По его словам, молодой человек был ранен и скончался по дороге в больницу. Причиной смерти врачи назвали огнестрельное ранение.
На данный момент задержаны владелец развлекательного центра и заместитель главы криминальной полиции Хынчешт, который произвел выстрел. Расследование передано прокуратуре Кишинева.