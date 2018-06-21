Суд в Ираке не счел пересчет голосов на выборах противоречащим конституции

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Иракский федеральный суд постановил, что решение заксобрания страны о проведении ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями не противоречит конституции, сообщает телеканал "ас-Сумария".

Также, по мнению суда, противоречащей законодательству страны станет отмена результатов выборов за рубежом, в лагерях беженцев и голосования силовиков в Иракском Курдистане.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость проведения ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял, что принимать решение о повторных парламентских выборах может только суд Ирака, а не парламент и правительство.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.