На АЗС в Киевской области прогремел взрыв

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Киевской области, в результате возник пожар, никто не пострадал, сообщается в четверг на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, накануне поздно вечером в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗС в селе Мечта. На место происшествия были направлены пять единиц техники и 17 человек.

"Спасатели установили, что по явным признакам произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6. В 00.40 (совпадает с мск) возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01.00", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

В ведомстве добавили, что возгорание на АЗС возникло в результате взрыва. Причины самого взрыва неизвестны. Погибших и пострадавших нет.