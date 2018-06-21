Красный Крест отправил в Донбасс более 150 тонн гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (243)

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила более 150 тонн гуманитарной помощи для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 10 грузовых машин с пищевыми наборами, товарами медицинского назначения и арматурой общим весом почти 152 тонны от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Красный крест направил в Донбасс 4 грузовика с песком для фильтров для очистки воды общим весом 80 тонн.