ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (243)

ДОНЕЦК, 21 июн — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о шести нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз… В результате минометного обстрела со стороны ВСУ получил непроникающие осколочные ранения головы, левого плеча и грудной клетки житель Горловки", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили 28 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, стрелковое оружие.