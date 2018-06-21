Актер Питер Фонда извинился за угрозы в адрес семьи Трампа

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Актер Питер Фонда извинился за угрозы и оскорбления в Twitter в адрес президента Дональда Трампа и его семьи — по словам актера, его спровоцировали на это новости с границы, где детей-мигрантов разлучают с родителями.

"Я сегодня твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые я видел по телевизору. Как и многие американцы, я очень возмущен и растерян по поводу ситуации с детьми, которых отделяют от родителей на границе, но я зашел слишком далеко", — говорится в письменном заявлении 78-летнего Фонды. "Это было неправильно, я не должен был этого делать. Я немедленно пожалел об этом и искренне извиняюсь перед семьей (Трампа) за то, что я сказал, и за боль, которую мои слова могли причинить", — добавил Фонда.

Фонда написал в Twitter в среду: "Нам нужно вырвать (сына президента) Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу". Он присовокупил ругательство в адрес Дональда Трампа. Вскоре Фонда удалил твит.

Трамп не остался в долгу, написав Фонде в ответ: "Вы явно больной человек". Президент США также заявил, что Фонда вел себя "как задира и трус".

Фонде 78 лет, он сын легенды Голливуда Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды. Питер Фонда дважды выдвигался на премию "Оскар" за лучший сценарий (в 1969 году) и за лучшую мужскую роль (1997).

Угрозы в адрес семьи президента являются в США уголовным преступлением.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей. Трамп подписал в среду указ, который предписывает не разлучать семьи на границе, и ждет от конгресса принятия соответствующего закона.