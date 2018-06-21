Трамп отменил традиционный пикник для членов конгресса

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам своего пула, что отменил пикник для членов конгресса, который традиционно проводит Белый дом.

Пикник был запланирован на четверг.

Трамп объяснил отмену мероприятия тем, что "надо сделать еще много работы". По его словам, он проведет пикник, "когда дела пойдут исключительно хорошо".

Палата представителей должна проголосовать в четверг по законопроекту об иммиграции, который призван разрешить кризис на юго-западной границе, включая разделение семей нелегальных иммигрантов.