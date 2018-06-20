Венесуэла осудила США за выход из СПЧ ООН

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило в среду США за выход страны из Совета по правам человека ООН.

"Правительство, которое провоцирует войны, смерть и разрушение из-за природных ресурсов и геополитического доминирования, которое держит явные и скрытые центры пыток, которое блокирует страны, чтобы заставить страдать и сбивать с пути волю народов, которое хочет устрашить народ Палестины, которое выдворяет и плохо обращается с миллионами мигрантов, — не смогло перенести испытания международного демократического института, который не приспособился к его претензиям на контроль и подчинение", – говорится в заявлении венесуэльского МИД.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

По мнению официального Каракаса, участие Вашингтона в работе СПЧ и без того носило парадоксальный характер.

"Выход из организации происходит в тот момент, когда США не способны проявить венец человечности по отношению к более чем 2 тысячам детей, разлученных со своими родителями в клетках, как дикие звери, только за то, что они являются иммигрантами на южной границе. Мир не знал столь безжалостных и бесчеловечных ксенофобских действий со времен Второй мировой войны", — говорится в коммюнике.