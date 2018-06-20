СМИ: бывший юрист Трампа покинет пост в комитете Республиканской партии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн покинет свой пост в финансовом подразделении Национального комитета Республиканской партии в том числе из-за расследования "вмешательства РФ" в президентские выборы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Как отмечает телеканал, Коэн направил письмо об уходе со своего поста председателю комитета Ронне Ромни-Макдэниел. "Эта важная роль требует полного внимания и самоотверженности каждого члена (комитета). Учитывая продолжающееся расследование (спецпрокурора США Роберта) Мюллера и прокуратуры южного округа Нью-Йорка, я просто не могу это сделать", — говорится в письме Коэна, попавшем в распоряжение телеканала.

Коэн в последние месяцы оказался замешан в нескольких скандальных историях. В частности, сначала его подозревали в том, что он был посредником при выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом. Потом появились подозрения, что он получил от неких посредников около 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с Трампом. Коэн последовательно отвергает все обвинения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".