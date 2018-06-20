Главы генштабов США и Японии обсудили взаимодействие

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и начальник штаба обороны Японии Кацутоси Кавано провели телефонные переговоры во вторник, сообщает Пентагон.

"Главы ведомств обсудили текущую ситуацию в области безопасности в Тихоокеанском регионе после Сингапурского саммита и продолжающегося тесного взаимодействия между двумя союзниками. Они также согласились скоординировать далее работу по взаимным вопросам безопасности", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте объединённого комитета.