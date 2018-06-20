Еще два человека скончались от последствий извержения вулкана в Гватемале

МЕХИКО, 20 июн — РИА Новости. Еще два человека — девочка и взрослый мужчина — скончались в минувший вторник от ожогов, полученных в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает министерство здравоохранения страны.

Девочка умерла в детском госпитале американского города Галвестон, куда была доставлена для лечения, а мужчина скончался в ожоговом госпитале в Мексике. Ранее США и Мексика приняли у себя несколько человек, получивших сильные ожоги при извержении.

По последним данным, число жертв извержения Фуэго 3 июня достигло уже 112 человек. Еще 197 считаются пропавшими без вести, 57 получили ранения, разрушено 186 домов.

Ранее стало известно, что после решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго местные власти намерены объявить этот район зоной массового захоронения.