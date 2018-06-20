Меланья Трамп сообщила Секретной службе об угрозах ее сыну

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп уведомила Секретную службу США, охраняющую ее семью, об угрозах со стороны актера Питера Фонды, сообщает издание Daily Caller.

Говоря о практике разлучения семей нелегалов на южной границе США, Фонда написал в Twitter в среду: "Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу". Он присовокупил ругательство в адрес Дональда Трампа. Вскоре Фонда удалил твит.

Фонде 78 лет, он дважды выдвигался на премию "Оскар" за лучший сценарий (в 1969 году) и за лучшую мужскую роль (1997).

Угрозы в адрес семьи президента являются в США уголовным преступлением.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.

При этом Меланья Трамп ранее заявляла, что крайне негативно относится к разлучению семей иммигрантов.