В Мексике убили начальника полиции одного из муниципалитетов

МЕХИКО, 20 июн — РИА Новости. Директор управления общественной безопасности муниципалитета Ситлала в мексиканском штате Герреро был убит в среду утром.

Как сообщил представитель группы по координации безопасности штата Роберто Альварес Эредия, тело Альфредо Тлатемпы было найдено внутри подожженного автомобиля на одной из улиц Ситлалы.

Очевидцы рассказали, что бандиты ждали приезда полицейского к месту работы, сразу открыли по нему огонь и убили. Затем они облили его машину бензином и подожгли, однако прибывшая к месту происшествия полиция успела вытащить тело из салона, отмечает Excelsior.

Штат Герреро является одним из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США.