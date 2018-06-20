Представитель никарагуанской церкви назвал президента страны "злодеем"

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Представитель Епископской конференции Никарагуа Абелардо Мата Гевара назвал президента страны Даниэля Ортегу "злодеем" в связи с действиями проправительственных сил при подавлении массовых протестов.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Точная цифра погибших неизвестна, по разным источникам, она колеблется в районе 200 человек.

"Так долго продолжаться не может. Он (Ортега — ред.) не сможет убить и изолировать весь народ. Я уверен, что диалог мертв, так как собеседник бесчеловечен. Этот злодей и его команда идут к своему кровавому уходу", — приводит портал Prensa заявление Маты Гевары.

Ранее католическая церковь решила временно приостановить национальный диалог. Как сообщил второй епископ Манагуа Сильвио Баес, диалог не будет возобновлен, пока правительство не подтвердит факт приглашения международных экспертов по правам человека для расследования гибели людей.