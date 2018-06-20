Трамп проводит встречу по иммиграции с сенаторами-республиканцами

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит встречу с сенаторами-республиканцами на фоне политического кризиса вокруг разлучения семей незаконных иммигрантов, сообщил Белый дом.

Во встрече участвуют 11 сенаторов, также журналисты президентского пула увидели за столом госсекретаря Майка Помпео.

Ранее Трамп под давлением общественного мнения объявил, что подпишет исполнительный указ, который призван положить конец разлучению семей иммигрантов. В результате политики "нулевой терпимости", реализуемой с апреля, всех взрослых, задерживаемых за незаконный переход границы, отправляют в тюрьмы, а детей — в центры временного содержания.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.