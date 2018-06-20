В Евросоюзе согласовали правила взаимного признания решений о конфискации

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Власти ЕС согласовали новые общеевропейские правила взаимного признания постановлений о конфискации и замораживании имущества и активов, сообщила в среду пресс-служба Совета ЕС.

"Новое положение направлено на обеспечение эффективного замораживания и конфискации преступных активов на всей территории ЕС. Это будет способствовать повышению безопасности ЕС путем борьбы с финансированием преступности, включая террористическую деятельность", — говорится в пояснительной справке.

Изменения предусматривают, что "все судебные решения по уголовным делам, принятые в одной стране ЕС, будут, как правило, непосредственно признаваться и исполняться другим государством-членом", в "постановлении излагается лишь ограниченное число оснований для непризнания и неисполнения".

При этом устанавливается "срок в 45 дней для признания постановления о конфискации и в безотлагательном случае — не позднее 48 часов на признание и 48 часов для выполнения решения о замораживании".