МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывшему министру юстиции Франции Жан-Жаку Юрвоасу предъявили обвинение в нарушении профессиональной тайны, сообщает газета Monde.

Расследование в отношении Юрвоаса началось еще в начале 2018 года: экс-глава минюста подозревался в передаче служебных сведений одному из своих знакомых по имени Тьери Солер — представителю бывшего премьер-министра Франции, баллотировавшегося в президенты, Франсуа Фийона.

В феврале 2017 года стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции ведет расследование в отношении Солера по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Сообщалось, что Солер не заплатил часть налогов на доход, полученный в период с 2010 по 2013 годы.

Дело Юрвоаса рассмотрит французский Суд Республики — единственный орган, уполномоченный заниматься правонарушениями министров.