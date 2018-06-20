Британский парламент рассмотрит законопроект о вуайеризме до конца июля

ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии внесет законопроект о вуайеризме в парламент в предстоящий четверг, рассмотреть его планируется до конца июля, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Законопроект Voyeurism (Offences) Bill (Закон о вуайеризме) о введении наказания в виде двух лет тюрьмы для тех, кто занимается фотосъемкой женщин под юбкой без их разрешения (upskirting), рассматривался в палате общин во втором чтении 15 июня. Ожидалось, что депутаты примут его без возражений, однако во время дебатов консерватор Кристофер Чоп взял слово и неожиданно для всех заявил протест против документа. Согласно процедуре, в этом случае законопроект снимается с рассмотрения палаты.

Действия Чопа удивили многих. Законопроект получил поддержку парламентских партий и минфина, что гарантировало быстрое его прохождение через парламент. С критикой действий парламентария выступили высокопоставленные консерваторы, некоторые из них попросили правительство поддержать законопроект и внести его в качестве правительственного, чтобы избежать процедурных коллизий.

"Люди, которые снимают такие фотографии, будут внесены в реестр лиц, совершающих преступления сексуального характера. Мы планируем квалифицировать как преступление такое скрытое вторжение в частную жизнь… Правительство внесет законопроект в палату общин в четверг для того, чтобы дать парламентариям возможность обсудить его до летних парламентских каникул", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте.

В понедельник канцелярия Мэй подтвердила, что правительство поддержит нашумевший законопроект, а лидер палаты общин Андреа Лидсом заявила, что палата рассмотрит законопроект до летних каникул.

"Виновник" скандала Чоп подвергся преследованию со стороны активистов общественных организаций и давлению со стороны коллег-парламентариев. Неизвестные "украсили" вход в его рабочий кабинет в парламенте "гирляндой" из разноцветного женского белья. Сам Чоп вынужден был объяснять свой поступок, истинных причин которого не понимал никто.

По словам парламентария, который известен тем, что ранее блокировал принятие закона о помиловании осужденного за гомосексуализм в 1952 году Алана Тьюринга, его действия неверно поняли. Он считает, что процедура, по которой был изначально внесен законопроект, была слишком простой и неприемлемой для документа такого уровня.