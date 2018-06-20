Гутерреш назвал Россию одной из ключевых стран ООН

Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи. 20 июня 2018

Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи. 20 июня 2018

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с Владимиром Путиным в Москве заявил, что организация рассматривает Россию в качестве одной из ключевых стран организации.

Он добавил, что Москва — незаменимый элемент создания многополярного мира.

Говоря о председательстве России в Совбезе ООН, Гутерреш отметил, что в течение месяца планируются серьезные заявления — по Украине и Ближнему Востоку.

"Конечно, мы рассматриваем Россию в качестве одной из ключевых стран-основателей ООН… сейчас мы особенно делаем упор еще на то, что Россия является незаменимым элементом создания многополярного мира. И, сказать по правде, сейчас не самое легкое время для многосторонности для ООН", — добавил Гутерреш.

Он отметил, что сейчас есть активные попытки найти новую структуру многополярного мира. "Конечно, все это вызывает серьезную обеспокоенность. Я считаю, что в этом процессе Россия должна сыграть активную роль", — подчеркнул генсек.