Слуцкий предложил провести встречу между Россией, Германией и СММ в Берлине

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий предложил на ПА ОБСЕ в Берлине провести трехстороннюю встречу между парламентариями России, Германии при специальной мониторинговой миссии.

"Считаю полезным на полях сессии ПА ОБСЕ в Берлине провести трехстороннюю встречу между парламентариями России, Германии при участии представителей СММ (специальной мониторинговой миссии) для обсуждения "дорожной карты" содействия прекращения боевых действий на юго-востоке Украины", — сказал журналистам Слуцкий.

Парламентарий отметил, что укрепление межпарламентского сотрудничества "поможет преодолеть многие искусственно созданные препятствия во взаимоотношениях России и Германии".