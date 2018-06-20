США рассчитывают, что Россия активизирует поддержку властей Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Вашингтон рассчитывает, что Москва увеличит поддержку Кабула для урегулирования ситуации в Афганистане, заявила в среду на слушаниях в конгрессе заместитель помощника госсекретаря США Эллис Уэллс.
В августе 2017 года предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Позднее, в октябре, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.
МИД РФ назвал обвинения в адрес Москвы в поставке оружия талибам "абсурдными и бездоказательными".
*Террористическая организация, запрещена в РФ