США рассчитывают, что Россия активизирует поддержку властей Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Вашингтон рассчитывает, что Москва увеличит поддержку Кабула для урегулирования ситуации в Афганистане, заявила в среду на слушаниях в конгрессе заместитель помощника госсекретаря США Эллис Уэллс.

"Мы бы хотели, чтобы Россия делала больше по оказанию помощи правительству Афганистана", — сказала представитель госдепартамента США на слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса. Она отметила, что "Россия имеет существенный интерес и озабоченность в Афганистане, и ей отведена важная роль в стабилизации" в этой стране.

В августе 2017 года предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам. Позднее, в октябре, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД РФ назвал обвинения в адрес Москвы в поставке оружия талибам "абсурдными и бездоказательными".

*Террористическая организация, запрещена в РФ