Трамп планирует подписать документ по иммиграции

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует подписать указ, направленный на решение проблемы с разлучением семей незаконных мигрантов.

"Да, я скоро подпишу кое-что… Я сделаю кое-что для профилактики, а в конечном счете, думаю, будет аналогичный закон — я в этом уверен", — заявил Трамп корреспондентам президентского пула.

В конгрессе рассматриваются сразу два предложенных республиканцами законопроекта, предполагающих задержание семей в полном составе вместо разлуки семей. Трамп накануне заявил о поддержке обоих законопроектов.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более 2 тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.