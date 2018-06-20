Британия оценит последствия российского закона о контрсанкциях

ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания оценит последствия для национальных компаний от российского закона о санкциях против стран, проявляющих недружественное отношение к РФ, говорится в полученном РИА Новости заявлении замглавы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

"Мы отметили, что президент Владимир Путин подписал закон 4 июня. Остается следить, как он будет реализован. Мы продолжим тщательно отслеживать реализацию этого нового закона и оценим последствия для британских компаний", — сказал Ахмад, отвечая на парламентский запрос члена палаты лордов британского парламента Джона Андерсона.

Парламентарий интересовался у правительства Великобритании тем, как оно оценивает подписанный Путиным закон и как он повлияет на российско-британские отношения, на торговлю между странами, на положение британских инвесторов в РФ и на ситуацию вокруг российских инвесторов в Британии.

Андерсон известен своими призывами к нормализации отношений с Россией. В частности, в конце января он инициировал масштабные слушания в палате лордов, на которых несколько парламентариев высказались за возобновления сотрудничества с РФ и призвали правительство Соединенного Королевства к возобновлению диалога с Москвой в практических сферах. По мнению Андерсона, новый вид отношениям двух стран могут придать экономическое сотрудничество и совместная работа над решением глобальных проблем.