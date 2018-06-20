Бывшего премьера Киргизии арестовали по подозрению в коррупции

БИШКЕК, 20 июн – РИА Новости. Суд в Киргизии избрал арест в качестве меры пресечения для экс-премьер-министра республики Жанторо Сатыбалдиева, которого госкомитет нацбезопасности страны обвиняет в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщила в среду пресс-служба ГКНБ страны.

После аварии на ТЭЦ Бишкека в январе этого года в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации стратегического объекта. Стоимость модернизации, которая была проведена на средства кредита китайского правительства китайской компанией TBEA, составила 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года. По обвинению в коррупции при заключении контракта по ТЭЦ были взяты под стражу бывший премьер Киргизии Сапар Исаков, который возглавлял международный отдел администрации Атамбаева и, по мнению следствия, лоббировал интересы компании ТВЕА, а также экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Задержан также экс-министр энергетики и промышленности Киргизии, ныне депутат парламента от Социал-демократической партии Осмонбек Артыкбаев.

"Сатыбалдиеву предъявлено обвинение по ст. 30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек". Первомайским районным судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия", — говорится в сообщении.

На момент подписания документов по модернизации ТЭЦ Сатыбалдиев возглавлял правительство страны и его подпись стоит под рядом документов.

Ранее экс-президент Киргизии Атамбаев взял на себя политическую ответственность за все стратегические решения принятые по модернизации ТЭЦ Бишкека. Он подчеркнул, что решения по реконструкции ТЭЦ за счет кредита КНР, принимались исключительно им — как главой государства, и правительством страны. Атамбаев также официально заявил, что ни Исаков, ни Кулматов "не правомочны были принимать самостоятельно решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений", назвав их арест "охотой на ведьм".

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы Киргизии произошла в январе во время аномальных морозов. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить спустя неделю. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого ранее ГКНБ арестовал практически всех топ-менеджеров крупнейшей госкомпании "Электрические станции".