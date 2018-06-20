Трамп может прекратить практику разлучения семей нелегалов, сообщили СМИ

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное офто

Мигранты из Гаити на границе Мексики и США в Тихуане. Архивное офто

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может подписать указ о прекращении практики разлучения семей незаконных мигрантов при задержании на границе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

При этом агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что министерство внутренней безопасности, действительно, готовит проект такого исполнительного указа, однако неясно, подпишет ли его Трамп. Неясно также, каким образом будут предотвращать разлучение семей на границе. В конгрессе рассматриваются сразу два предложенных республиканцами законопроекта, предполагающих задержание семей в полном составе. Трамп накануне заявил о поддержке обоих законопроектов.

Вопрос о разлучении семей перерос в последние недели в масштабный кризис. Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей.

Оппозиционные демократы и общественные организации резко критикуют администрацию Трампа за разлучение семей, к ним присоединились ряд республиканцев. Трамп делал противоречивые заявления о том, что ему не нравится такая практика, однако законы необходимо соблюдать.