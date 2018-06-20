Сотрудники ограбили, полиция прикрыла: пассажиры жалуются на аэропорт Риги

РИГА, 20 июн – РИА Новости. Пользователь Facebook Саша Анджело опубликовал на своей странице пост-предупреждение, где рассказывает об особом отношении, которые выказали ему и его спутнице сотрудники и полицейские рижского Международного аэропорта.

Как сообщает Sputnik Латвия , Анджело вместе со своей спутницей в ночь с 16 на 17 июня летел из Хельсинки в Берлин рейсом с пересадкой в Риге.

Путешественники рассчитывали, что у них будет время посмотреть латвийскую столицу, но, как оказалось, лучше им было не покидать здание аэропорта.

"Мы прилетели из Хельсинки, вышли из самолета и сдали вещи в камеру хранения. И отправились гулять вдвоем с девушкой по Риге. Поужинали, посмотрели все, что успели, и вернулись в аэропорт", — пишет Анджело.

"Забирая вещи из камеры хранения, мы поняли, что пропал наш ноутбук", — продолжает он. — "Естественно, мы обратились с этим вопросом к сотрудникам камеры хранения, чтобы посмотреть камеру видеонаблюдения и т.д. И тут началось такое, что сама пропажа ноутбука показалась нам ерундой".

По словам Анджело, сотрудница камеры хранения подтвердила, что видела ноутбук, когда сканировала сумку, а также, когда сумка открывалась при ней.

После этого за парой пришел еще один сотрудник аэропорта и проводил их в участок, расположенный неподалеку. Там пострадавшие 20 минут ждали полицейского, который дал им образец заявления о пропаже.

На вопрос, можно ли посмотреть записи с камеры видеонаблюдения, полицейский ответил, что до понедельника, 18 июня, этого сделать нельзя.

Пока туристов водили в участок для заполнения бумаг, их самолет улетел, поменять билеты они не успели.

У вас будут серьезные проблемы

Анджело пишет, что после неудачной попытки решить проблему с билетами он вернулся в полицейский участок, где его уже ждали двое мужчин. Одного из них пострадавший описывает как полного, лысого и невысокого роста человека. По мнению Анджело, он был не полицейским, а сотрудником аэропорта. Второй мужчина был в форме.

"Высокий с выбритыми висками, уложенным направо обесцвеченным ирокезом и нездоровым лицом", — вспоминает Анджело.

Как только путешественники снова появились на пороге участка, мужчина в форме объявил, что уже посмотрел камеры и ничего там не увидел. Анджело подметил интересный, по его мнению, факт: вещи они со спутницей сдали в камеру хранения в 22:15 и забрали их в 5:40, а полицейский просмотрел всю видеозапись целиком всего за 15 минут, когда пострадавших не было в участке.

"Более того, полицейский, что общался с нами ранее, сказал, что смотреть камеры будут только в понедельник. Я попытался уточнить у полицейского с ирокезом этот момент и сказал ему, что сотрудница камеры хранения видела ноутбук", — пишет пострадавший.

После этого, по его словам, страж порядка начал вести себя неадекватно и требовать показать вены.

"Он сказал, что в Риге можно только "торчать" и что мы врем, что мы туристы. Так же он говорил, что "все вы русские уроды и вам нечего здесь делать". Далее он сказал нам, что, если мы напишем заявление, у нас будут серьезные проблемы, а какие он придумает", — пишет Анджело.

Своим неадекватным поведением полицейский довел спутницу Анджело до истерики. Пострадавшие решили, что лучше им закончить выяснение отношений, удалиться из участка и улететь ближайшим рейсом из Риги, что они и сделали.

По словам Анджело, единственное, что осталось у него после инцидента, — это адрес электронной почты, который дал тот полицейский, что первым вызвался помочь паре. Доставать телефон и снимать происходящее Анджело не рискнул, опасаясь за свою безопасность.

Памятка рижскому туристу

"Поймите меня правильно. Ноутбук мне жаль, но это ерунда по сути. Гораздо больше я хочу помочь всем тем, кто рискует оказаться в похожей ситуации", — пишет пострадавший.

Он составил небольшой список рекомендаций для туристов, оказавшихся в рижском аэропорту:

1. Не оставляйте ценные вещи в камере хранения рижского аэропорта.

2. Общайтесь с представителями местной власти только в присутствии консула.

3. Не поддавайтесь на провокации, вы граждане другой страны и их угрозы и запугивания не имеют силы.

4. Избегайте посещения Риги в выходные и праздничные дни, когда посольство не работает.

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