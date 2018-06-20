Сотрудники ограбили, полиция прикрыла: пассажиры жалуются на аэропорт Риги

РИГА, 20 июн – РИА Новости. Пользователь Facebook Саша Анджело опубликовал на своей странице пост-предупреждение, где рассказывает об особом отношении, которые выказали ему и его спутнице сотрудники и полицейские рижского Международного аэропорта.
Путешественники рассчитывали, что у них будет время посмотреть латвийскую столицу, но, как оказалось, лучше им было не покидать здание аэропорта.
"Мы прилетели из Хельсинки, вышли из самолета и сдали вещи в камеру хранения. И отправились гулять вдвоем с девушкой по Риге. Поужинали, посмотрели все, что успели, и вернулись в аэропорт", — пишет Анджело.
"Забирая вещи из камеры хранения, мы поняли, что пропал наш ноутбук", — продолжает он. — "Естественно, мы обратились с этим вопросом к сотрудникам камеры хранения, чтобы посмотреть камеру видеонаблюдения и т.д. И тут началось такое, что сама пропажа ноутбука показалась нам ерундой".
По словам Анджело, сотрудница камеры хранения подтвердила, что видела ноутбук, когда сканировала сумку, а также, когда сумка открывалась при ней.
После этого за парой пришел еще один сотрудник аэропорта и проводил их в участок, расположенный неподалеку. Там пострадавшие 20 минут ждали полицейского, который дал им образец заявления о пропаже.
Пока туристов водили в участок для заполнения бумаг, их самолет улетел, поменять билеты они не успели.
У вас будут серьезные проблемы
Анджело пишет, что после неудачной попытки решить проблему с билетами он вернулся в полицейский участок, где его уже ждали двое мужчин. Одного из них пострадавший описывает как полного, лысого и невысокого роста человека. По мнению Анджело, он был не полицейским, а сотрудником аэропорта. Второй мужчина был в форме.
"Высокий с выбритыми висками, уложенным направо обесцвеченным ирокезом и нездоровым лицом", — вспоминает Анджело.
Как только путешественники снова появились на пороге участка, мужчина в форме объявил, что уже посмотрел камеры и ничего там не увидел. Анджело подметил интересный, по его мнению, факт: вещи они со спутницей сдали в камеру хранения в 22:15 и забрали их в 5:40, а полицейский просмотрел всю видеозапись целиком всего за 15 минут, когда пострадавших не было в участке.
После этого, по его словам, страж порядка начал вести себя неадекватно и требовать показать вены.
"Он сказал, что в Риге можно только "торчать" и что мы врем, что мы туристы. Так же он говорил, что "все вы русские уроды и вам нечего здесь делать". Далее он сказал нам, что, если мы напишем заявление, у нас будут серьезные проблемы, а какие он придумает", — пишет Анджело.
Своим неадекватным поведением полицейский довел спутницу Анджело до истерики. Пострадавшие решили, что лучше им закончить выяснение отношений, удалиться из участка и улететь ближайшим рейсом из Риги, что они и сделали.
По словам Анджело, единственное, что осталось у него после инцидента, — это адрес электронной почты, который дал тот полицейский, что первым вызвался помочь паре. Доставать телефон и снимать происходящее Анджело не рискнул, опасаясь за свою безопасность.
Памятка рижскому туристу
Он составил небольшой список рекомендаций для туристов, оказавшихся в рижском аэропорту:
1. Не оставляйте ценные вещи в камере хранения рижского аэропорта.
2. Общайтесь с представителями местной власти только в присутствии консула.
3. Не поддавайтесь на провокации, вы граждане другой страны и их угрозы и запугивания не имеют силы.
4. Избегайте посещения Риги в выходные и праздничные дни, когда посольство не работает.
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