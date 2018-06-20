США признают роль России и Ирана в урегулировании ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Россия и Иран играют важную роль в урегулировании ситуации в Афганистане, заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заместитель помощника госсекретаря США Эллис Уэллс.

"Такие страны как Россия и Иран имеют важную роль в стабилизации Афганистана в будущем. Его соседи, страны в регионе должны поддерживать мирный процесс, который может возникнуть между правительством этой страны и "Талибаном"*, — сказала представитель госдепа на слушаниях, посвященных ситуации в Афганистане.

Как отметила Уэллс, Вашингтон работает в различных дипломатических форматах для продвижения процесса урегулирования в Афганистане. По ее словам, озабоченность США вызывают сообщения о поддержке некоторыми странами талибов* под предлогом борьбы с терроризмом. При этом никаких конкретных стран Уэллс не назвала.

"Мы убеждены, что единственный путь борьбы с терроризмом и урегулирование ситуации в Афганистане — это усиление возможностей правительства Афганистана", — сказала дипломат.

В августе 2017 года предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо обвинил РФ в поставках оружия талибам*. Позднее, в октябре, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США видели некоторые свидетельства поддержки РФ движения "Талибан"*, однако не могут определить природу такой поддержки, поскольку уверены, что это не соответствует национальным интересам России.

МИД РФ назвал обвинения в адрес Москвы в поставке оружия талибам* "абсурдными и бездоказательными".

*Террористическая организация, запрещенная в России