Либерия временно отозвала признание Косово

БЕЛГРАД, 20 июн — РИА Новости. Республика Либерия до окончания переговоров между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС отзывает признание самопровозглашенной республики Косово, говорится в сообщении МИД африканской страны.

"Либерия признала независимость Косово на основании информации о том, что Белград не готов к переговорам о решении в связи с южным автономным краем Косово. Сейчас ведется диалог между Белградом и Приштиной под покровительством ЕС", — говорится в ноте министерства иностранных дел Либерии, которое распространил сербский МИД.

"Учитывая данное обстоятельство, было бы уместным, чтобы Либерия заняла позицию, которая позволяет достигнуть решения для граждан Сербии и автономного края Косово, что и делается путем нынешних переговоров. В связи с вышеуказанным Республика Либерия отзывает свое признание Косово. Данное решение остается в силе до окончания переговоров под покровительством ЕС", — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назначила на воскресенье, 24 июня, встречу с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Косово Хашимом Тачи в Брюсселе.

В начале июня вице-премьер самопровозглашенной республики Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.