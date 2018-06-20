Москва передала Риге список латвийцев, которым запретили въезд в Россию

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия передала Латвии список граждан этой страны, которым закрыт въезд в РФ в связи с их открытой русофобской позицией и поддержкой ужесточения санкций против Москвы, сообщает МИД РФ.

"В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из так называемого "списка Магнитского", в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве. Вручили ей список лиц-граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Москва предупредила, "что российский "стоп-лист" остается открытым, в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.