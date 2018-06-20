Москалькова попросила Ягланда помочь вернуть крымских моряков с Украины

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала письмо генсекретарю Совета Европы (СЕ) Турбьерну Ягланду с просьбой помочь в возвращении крымских моряков, удерживаемых на Украине.

"Мы обсуждали вопросы российских моряков, которые удерживаются на Украине и не могут переехать в Крым к своим родным и близким, то есть не могут попасть домой. Я передала письмо господину Ягланду с просьбой оказать нам помощь в разрешении этого вопроса", — сказала Москалькова журналистам в среду.

По ее словам, Ягланд предложил ей инициировать обмен моряков на граждан Украины, находящихся в РФ. Омбудсмен пояснила, что ее мандат не дает ей таких полномочий.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.