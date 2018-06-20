В Британии ужесточат правила продажи холодного оружия из-за роста насилия

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство намерено запретить онлайн-магазинам доставку ножей и кислот по адресам частных лиц из-за роста насильственных преступлений среди молодежи. Соответствующий законопроект, получивший название Offensive Weapons Bill, представил в среду в парламенте глава МВД страны Саджид Джавид.

В последние годы в Британии отмечается рост нападений с использованием кислоты, а также рост насилия с использованием холодного оружия среди подростков. В настоящее время любые ножи, включая кухонные, в британских магазинах можно свободно купить только тем, кому исполнилось 18 лет. Предупреждения об этом размещены в магазинах, а продаваемые ножи выставлены в запирающихся витринах. Однако злоумышленники часто приобретают ножи и кислоту для нападений в интернет-магазинах.

"Законопроект усложнит для молодых людей покупку в онлайн ножей и кислот, он обязывает продавцов проводить строгие проверки, которые бы подтверждали, что такие покупки совершают лица старше 18 лет. Отсутствие проверок повлечет ответственность. Также закон запрещает ношение и владение длинными ножами с искривленными лезвиями (так называемые зомби-ножи и мачете, долина которых может превышать полметра), кастетами и другими видами холодного оружия", — говорится в пояснительной записке МВД к законопроекту.

Глава МВД, представляя законопроект, пообещал, что сотрудники полиции получат все необходимые полномочия для изъятия запрещенных видов оружия, при каких бы обстоятельствах оно ни было бы найдено.

"Неправильно, что в руки молодежи могут попасть ножи и опасные кислоты. Поэтому мы представляем закон, который будет препятствовать этому. Документ представляет собой ответ правительства на недавний рост насилия. Он предусматривает также выделение 40 миллионов долларов на стратегию борьбы с насилием", — сказал Джавид.

Согласно положениям нового законопроекта, продажа содержащих кислоту веществ несовершеннолетним (лицам младше

18 лет) станет уголовным преступлением. Незаконным будет и появление в общественных местах с едкими веществами и веществами, содержащими кислоту, за исключением необходимости проведения каких-либо работ. Если положения нового закона будут нарушены одним и тем же лицом дважды, то наказанием за повторное нарушение будет заключение в тюрьму.

Ответственность за соблюдение закона при онлайн-продажах ложится на продавца. При этом продавец обязан обеспечить не только проверку возраста покупателя, но и надлежащим образом упаковать товар перед доставкой. По адресам квартир и домов частных лиц доставка таких товаров запрещается. В случае, если такой товар доставлен лицу младше 18 лет, ответственность будет нести и служба доставки.