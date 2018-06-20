Франция сожалеет о решении США выйти из СПЧ ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция сожалеет о решении США выйти из Совета ООН по правам человека и надеется, что это решение будет пересмотрено, заявили во французском министерстве иностранных дел.

"Франция сожалеет о решении США выйти из Совета по правам человека ООН, о котором было объявлено вчера", — сказал на брифинге в среду представитель французского министерства.

Он отметил, что США внесли важный вклад в формирование международной системы защиты прав человека после окончания Второй мировой войны.

"Они сыграли важную роль в принятии многих основополагающих текстов, в частности Всеобщей декларации прав человека, 70-летняя годовщина которой отмечается в этом году. Мы надеемся, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение", — отметил представитель МИД Франции.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.