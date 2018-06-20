Поклонники убитого рэпера XXXTentacion устроили беспорядки в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Несколько сотен поклонников рэпера XXXTentacion, погибшего накануне в результате покушения, устроили беспорядки в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

Фанаты музыканта во вторник вечером вышли на улицы Лос-Анджелеса, чтобы почтить память кумира. Вскоре мирное шествие переросло в беспорядки. Фанаты залезали на крыши машин, пели песни, а также взбирались на крыши домов и прыгали с них на толпу.

По данным TMZ, на место беспорядков прибыла местная полиция. Участники шествия начали бросать в полицейских камни, после чего стражам порядка пришлось применить против толпы резиновые пули и перцовый газ.

Сообщается, что в настоящее время ситуация находится под контролем властей.

Ранее портал TMZ сообщил, что американский 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, скончался во вторник в Южной Флориде в результате огнестрельного ранения. Музыкант оформлял покупку мотоцикла в салоне, после чего сел в машину и собирался уехать, когда неизвестный подбежал к его автомобилю и выстрелил в рэпера. Онфроя доставили в местную больницу, где медики констатировали смерть музыканта.