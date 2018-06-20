Обиделись за Израиль: почему США покинули Совет по правам человека

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Американцы больше не участвуют в работе Совета по правам человека при ООН — организации, выявляющей нарушения гражданских свобод в разных странах. Вашингтон считает ее пристрастной по отношению к Израилю. По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Белый дом надеялся реформировать эту международную структуру, но столкнулся с сопротивлением России, Китая и Египта. В результате администрация Трампа хлопнула дверью.

Американцы — на выход

© AFP 2018 / Hector Retamal На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018 года © AFP 2018 / Hector Retamal На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018 года

Совет по правам человека создан в 2006-м вместо одноименной комиссии, учрежденной в 1946 году. Организация постоянно подвергалась критике Вашингтона. При президенте Джордже Буше — младшем Белый дом вообще в ней не участвовал и присоединился только при Бараке Обаме, однако критический настрой сохранялся. Американцев, в частности, не устраивало, что на каждой сессии непременно обсуждаются права человека в Израиле.

После прихода к власти Дональда Трампа Вашингтон потребовал реформировать организацию, угрожая в противном случае покинуть ее ряды. Новая администрация настаивала на том, чтобы больше внимания уделялось правам человека в Венесуэле и на Кубе, а не в Палестинском регионе. Кроме того, правящие республиканцы хотели упростить порядок исключения из совета стран, обвиняемых в нарушении прав человека. Остальные участники организации не согласились, и разразился кризис.

В Вашингтоне пришли к выводу, что, покинув совет, не много потеряют. Согласно уставу, выборы в организацию проводятся на Генеральной Ассамблее ООН и ограничены правилом двух сроков. США в любом случае покидали совет в 2019 году и должны были снова выставлять свою кандидатуру на утверждение международного сообщества.

Отвернитесь от Палестины

Однако, вместо того чтобы в установленный срок сложить с себя полномочия, в Вашингтоне предпочли демонстративно покинуть высокий международный форум. Объявив об этом, Никки Хейли сравнила эту организацию с "клоакой". "Совет провалился в заявленных целях. В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла", — пояснила свою формулировку дипломат. Ее поддержал госсекретарь США Майкл Помпео. "Совет по правам человека — очень слабый защитник этих прав", — подчеркнул политик.

Это не первое решение Вашингтона такого рода. В октябре 2017-го США покинули ЮНЕСКО, обвинив организацию в недоучете интересов Израиля. Тот же ближневосточный аргумент Белый дом применял и к ООН в целом. В декабре Вашингтон пригрозил пересмотреть финансовые отчисления на ее содержание, поскольку политика ООН не отвечает американским национальным интересам.

© AFP 2018 / Said Khatib Родственники оплакивают палестинца, погибшего от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа. 27 мая 2018 года © AFP 2018 / Said Khatib Родственники оплакивают палестинца, погибшего от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа. 27 мая 2018 года

Стремление администрации Трампа дистанцироваться от международных институтов вписывается в логику внешней политики президента-республиканца. Хозяин Белого дома отдает предпочтение формату двусторонних отношений, в котором у Вашингтона есть преимущество перед большинством оппонентов. Напротив, международные структуры, где возможна обструкция, вызывают у США подозрения. Свое правление Трамп начал с выхода из договора о Тихоокеанском партнерстве (ТПП), под угрозой соглашение о свободной торговле между странами Северной Америки (NAFTA). Кроме того, Вашингтон отозвал подпись под еще одним значимым международным договором — Парижским соглашением по климату 2015 года.

"Что будет, если выйдут и все остальные?"

Выход США из Совета по правам человека на пользу Израилю, поскольку ослабит международную организацию, осуждающую действия Тель-Авива в Палестине, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Еврейскому государству и его премьеру Биньямину Нетаньяху теперь будет проще отвергать критику ООН. Совет по правам человека отчасти лишится легитимности — ведь его покинула ведущая держава. Возникает и угроза другого рода: американскому примеру могут последовать другие страны", — рассуждает эксперт.

По его мнению, в действиях США угадывается односторонний подход, свойственный предыдущей республиканской администрации президента Джорджа Буша — младшего. "Он также принимал решения, далеко не всегда советуясь с ООН. Очевидны и кадровые переклички. При Буше Курт Волкер был представителем США при НАТО, а теперь нашел место у Трампа в качестве спецпредставителя Госдепа на Украине. Продолжил карьеру и другой приближенный Буша — Болтон", — замечает эксперт.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018 года © REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Национального космического совета в Вашингтоне. 18 июня 2018 года

Президент "Центра стратегических коммуникаций" Дмитрий Абзалов также видит в действиях Трампа угрозу деградации международных институтов, и более того — смену вех в американской риторике.

"В свое время именно права человека считались в США магистральным направлением внешнеполитической деятельности, а теперь американцы выходят из соответствующего совета при ООН. Сигнал, который они таким образом направляют другим игрокам, опасен. Белый дом покидает совет потому, что его не устраивают принимаемые там решения. Но под угрозой в итоге вся система международного арбитража. Как быть, если другие страны, недовольные решениями ООН, тоже выйдут? Что, если так поступит Сирия? Или Китай?" — задается вопросом политолог.

По мнению Абзалова, Вашингтон способен и далее следовать односторонним курсом, выходя из международных организаций, в том числе из ВТО, если давление на США в рамках этой структуры окажется слишком сильным. "Ближайшее будущее не обещает перемен к лучшему. В июле вступят в силу ответные пошлины Евросоюза против американских товаров, в августе вводятся первые санкции против Ирана, в ноябре — новый пакет антииранских санкций, самых тяжелых. Нет сомнений, что Тегеран предпримет ответные действия в Палестине. Международная обстановка продолжит обостряться и из-за предстоящих в ноябре выборов в конгресс. Все это может спровоцировать США на агрессивные действия", — предупреждает политолог.