Один из лидеров боевиков-сепаратистов южного Таиланда убит при задержании

БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Лидер одной из боевых групп сепаратистов, действующих в южных провинциях Таиланда, Сулейман Мухама был убит при попытке сил безопасности его задержать на явке сепаратистов в провинции Паттани, сообщает в среду Третий национальный телеканал Таиланда.

Мухама, по версии обвинения, руководивший серией нападений на военнослужащих и гражданских лиц, а также подготовкой нескольких взрывов самодельных взрывных устройств в соседней провинции Наративат, был объявлен в розыск после того, как суд провинции выдал полиции постановление на его арест.

В понедельник он был замечен в частном доме в районе Капхо в Паттани, который силы безопасности собирались обыскать в связи с возникшими подозрениями, что здесь находится явка боевиков сепаратистских организаций. При попытке арестовать Сулеймана Мухама он открыл огонь из автомата Калашникова. В последовавшей перестрелке боевик был убит, сообщает телеканал.

Три южные провинции Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, — граничащие с Малайзией, в прошлом входили в состав полунезависимого султаната Паттани и оказались в составе Таиланда (в то время называвшегося Сиамом) в начале XX века в результате серии договоров между королевством Сиам и Британской Малайей (ныне Малайзия). Провинции населены преимущественно этническими малайцами, мусульманами по вероисповеданию, в то время как большинство населения Таиланда исповедует буддизм. Сепаратистские движения различного толка возникали в регионе неоднократно. Нынешний всплеск активности сепаратистов начался в 2004 году. Требования различных группировок разнятся: одни требуют широкой автономии в составе Таиланда, другие – отделения от Таиланда и восстановления султаната Паттани. За 14 лет конфликта в регионе в результате взрывов, обстрелов и перестрелок погибли более 6,8 тысячи человек, в основном – гражданских лиц обоих вероисповеданий.