Швейцария сожалеет о выходе США из Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария сожалеет о выходе США из Совета ООН по правам человека, говорится в заявлении Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны.

"Швейцария сожалеет о решении США покинуть Совет ООН по правам человека, который Берн расценивает как фундаментальный орган в продвижении и защите всех прав", — говорится в заявлении.

Как отмечается, Швейцария уверена, что активное участие США в работе СПЧ оказывало позитивное влияние на ситуацию с правами человека в мире. Берн уважает суверенное право Вашингтона на выход из СПЧ и продолжит сотрудничать с ним в области прав человека.

США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Они входили в группу из 47 действующих членов СПЧ с правом голосования по резолюциям.

Официально членство США в СПЧ должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание.

В настоящий момент в Женеве проходит 38-я сессия Совета ООН по правам человека. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля. В сентябре также пройдет 39-я сессия СПЧ ООН.