ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария сожалеет о выходе США из Совета ООН по правам человека, говорится в заявлении Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны.
Как отмечается, Швейцария уверена, что активное участие США в работе СПЧ оказывало позитивное влияние на ситуацию с правами человека в мире. Берн уважает суверенное право Вашингтона на выход из СПЧ и продолжит сотрудничать с ним в области прав человека.
США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Они входили в группу из 47 действующих членов СПЧ с правом голосования по резолюциям.
В настоящий момент в Женеве проходит 38-я сессия Совета ООН по правам человека. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля. В сентябре также пройдет 39-я сессия СПЧ ООН.