Депутат: США пытаются продавить свои интересы в мире путем шантажа

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Выход США из Совета по правам человека ООН — попытка при помощи шантажа продавливать свои интересы в мире, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Во вторник госсекретарь и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Выход США из Совета ООН по правам человека — это новая попытка Вашингтона путем шантажа продавливать свои интересы в мире. Американская сторона не первый раз действует подобным образом по отношению к вопросам коллективной ответственности, демонстративно покидая международные организации, призванные решать сложные глобальные проблемы. Заявления о необходимости "реформирования" Совета — это лишь лицемерное прикрытие нечистоплотных намерений США", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам парламентария, американское руководство оставляет намерения превратить ООН в управляемый инструмент для влияния на неугодные страны.

"Своим отказом от участия в СПЧ ООН Вашингтон развязывает себе руки в очень чувствительной области международного права, демонстрируя полное пренебрежение к основополагающими принципами Организации Объединенных Наций", — также считает депутат.

Политик полагает, что действия официального Вашингтона вызвали "закономерную негативную реакцию международных партнеров".

"Ни одна из стран-участниц ООН не поддержала США в демарше против Совета. В отличие от США, Россия и другие страны ведут себя ответственно и прекрасно понимают, что политика незаконного давления, санкций, шантажа очень опасна и ничего, кроме разрушения системы коллективной безопасности, не несет", — заключил Железняк.