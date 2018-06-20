Постпред при ВПП: Россия наращивает усилия в глобальной борьбе с голодом

РИМ, 20 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия намерена наращивать свои усилия в глобальной борьбе с голодом в рамках деятельности Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), сессия Исполнительного совета которой проходит сейчас в Риме, заявил в среду в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ВПП и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД) Виктор Васильев.

В начале июня Васильев официально представил свои полномочия генеральному директору ФАО Жозе Грациану да Силве, а также исполнительному директору ВПП Дэвиду Бизли, обсудив с ними перспективы дальнейшего сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности на планете.

"Россия – один из крупнейших глобальных игроков, который, используя свою роль постоянного члена СБ ООН, играет не только на главной "политической площадке", но и занимается оказанием гуманитарной помощи по всему миру. В качестве основного многостороннего канала для этой деятельности наша страна использует ВПП, предоставляющую оперативную продовольственную помощь жертвам стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Мы руководствуемся гуманитарными императивами, но при этом, естественно, исходим из важности сохранения устойчивой обстановки и необходимости стабилизировать ситуацию прежде всего в тех регионах, которые представляют для нас приоритетный интерес", — отметил российский постпред.

Речь идет, в первую очередь, о странах ближнего зарубежья, государствах Центральной Азии, Афганистане, а также регионе Ближнего Востока, в частности, Сирии, Палестине, Йемене. По словам дипломата, в качестве страны-донора Россия ежегодно вносит в фонд ВПП более 30 миллионов долларов на закупку и поставку российского продовольствия в качестве гуманитарной помощи этим странам.

"За последний год, после прихода к руководству ВПП Дэвида Бизли, объем донорских средств, мобилизованных на проектную деятельность Программы, вырос почти на 2 миллиарда долларов и по итогам 2017 года превысил 7 миллиардов. ВПП реализует проекты в 82 странах мира, ее помощь охватывает более 90 миллионов человек, причем во многих государствах, в особенности в Африке, гуманитарная помощь оказывается в экстренном порядке", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что нынешняя сессия Исполнительного совета Программы проходит под знаком обсуждения чрезвычайного положения в так называемом Сахельском регионе. К ситуации, сложившейся в этом районе Африки, привлек внимание почетный гость сессии, президент Нигера Махамаду Иссуфу.

В качестве другой острой международной проблемы постпред РФ выделил оказание продовольственной помощи населению КНДР, что имеет непосредственное отношение к решению важнейшей проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

"Примечательно, что Бизли побывал в этом регионе еще до встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре. И, несмотря на то, что он является бывшим американским губернатором с солидным политическим багажом, Пхеньян тогда позитивно воспринял его доводы о необходимости развития гуманитарного сотрудничества. Полагаю, что в этом сыграла свою роль и российская позиция относительно важности подключения ВПП к оказанию помощи КНДР и аналогичная позиция наших китайских коллег. Мы надеемся, что теперь ситуация будет развиваться в положительном ключе, и это будет содействовать процессу денуклеаризации и обеспечению всеобъемлющей безопасности на Корейском полуострове", — сказал Васильев.

Постпред РФ указал также на важность продолжения активной гуманитарной деятельности в Сирии. "Как известно, Россия играет серьезную роль в сирийском урегулировании по самым разным трекам: и в политическом отношении, и посредством резолюций СБ ООН, и в рамках астанинского и женевского процессов. При этом мы осуществляем гуманитарную поддержку этой политической деятельности. Нам, например, совместно с ВПП удалось наладить сбросы гуманитарных грузов в провинции Дейр эз-Зор, где на протяжении прошлого года был фактически организован воздушный мост в блокированные террористическими группировками районы. Сейчас, когда ситуация стабилизируется, мы по двусторонним каналам выделяем гуманитарную помощь Сирии, и международное сообщество в лице ВПП оказывает нам в этом деле весомую моральную поддержку", — заметил он.

Большое значение РФ придает и оказанию гуманитарной помощи Афганистану, в северных районах которого, в частности, в городе Мазари-Шариф как раз накануне сессии Исполнительного совета побывал Бизли.

"Естественно, ситуация в этом регионе, прилегающем к зоне наших интересов на таджикско-афганской и узбекско-афганской границах, интересует РФ в первую очередь. Именно там ВПП осуществляет ряд проектов по оказанию гуманитарной помощи, но особенно важно, что при этом ведется восстановление инфраструктуры, созданной еще во время присутствия советских войск в этой стране. Тогда там было построено немало крупных инфраструктурных объектов, в частности, в рамках создания ирригационной системы. Теперь Программа задействует их в своей работе по возрождению сельского хозяйства, отвлекая при этом молодежь от экстремистских настроений и участия в различных террористических формированиях. Мы всесторонне поддерживаем такую работу, выделяя на эти цели существенные донорские средства", — заявил Васильев.

Он также подтвердил, что Россия продолжает оказывать традиционную помощь палестинскому народу, выделяя ежегодно на эти цели по линии ВПП по 2 миллиона долларов. "Надеемся, что это будет способствовать урегулированию арабо-израильского конфликта в целом", — констатировал собеседник РИА Новости.

ВПП была учреждена в 1961 году как ведущая международная организация, занимающаяся оказанием оперативной продовольственной помощи в системе ООН. Ее главной задачей является борьба с голодом и нищетой, оказание гуманитарной помощи нуждающимся и неимущим в развивающихся странах. ВПП призвана использовать продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию этих государств.