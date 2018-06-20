Постпред при ВПП: Россия наращивает усилия в глобальной борьбе с голодом

РИМ, 20 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия намерена наращивать свои усилия в глобальной борьбе с голодом в рамках деятельности Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), сессия Исполнительного совета которой проходит сейчас в Риме, заявил в среду в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ВПП и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД) Виктор Васильев.
"Россия – один из крупнейших глобальных игроков, который, используя свою роль постоянного члена СБ ООН, играет не только на главной "политической площадке", но и занимается оказанием гуманитарной помощи по всему миру. В качестве основного многостороннего канала для этой деятельности наша страна использует ВПП, предоставляющую оперативную продовольственную помощь жертвам стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Мы руководствуемся гуманитарными императивами, но при этом, естественно, исходим из важности сохранения устойчивой обстановки и необходимости стабилизировать ситуацию прежде всего в тех регионах, которые представляют для нас приоритетный интерес", — отметил российский постпред.
Речь идет, в первую очередь, о странах ближнего зарубежья, государствах Центральной Азии, Афганистане, а также регионе Ближнего Востока, в частности, Сирии, Палестине, Йемене. По словам дипломата, в качестве страны-донора Россия ежегодно вносит в фонд ВПП более 30 миллионов долларов на закупку и поставку российского продовольствия в качестве гуманитарной помощи этим странам.
Он отметил, что нынешняя сессия Исполнительного совета Программы проходит под знаком обсуждения чрезвычайного положения в так называемом Сахельском регионе. К ситуации, сложившейся в этом районе Африки, привлек внимание почетный гость сессии, президент Нигера Махамаду Иссуфу.
В качестве другой острой международной проблемы постпред РФ выделил оказание продовольственной помощи населению КНДР, что имеет непосредственное отношение к решению важнейшей проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.
"Примечательно, что Бизли побывал в этом регионе еще до встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре. И, несмотря на то, что он является бывшим американским губернатором с солидным политическим багажом, Пхеньян тогда позитивно воспринял его доводы о необходимости развития гуманитарного сотрудничества. Полагаю, что в этом сыграла свою роль и российская позиция относительно важности подключения ВПП к оказанию помощи КНДР и аналогичная позиция наших китайских коллег. Мы надеемся, что теперь ситуация будет развиваться в положительном ключе, и это будет содействовать процессу денуклеаризации и обеспечению всеобъемлющей безопасности на Корейском полуострове", — сказал Васильев.
Большое значение РФ придает и оказанию гуманитарной помощи Афганистану, в северных районах которого, в частности, в городе Мазари-Шариф как раз накануне сессии Исполнительного совета побывал Бизли.
"Естественно, ситуация в этом регионе, прилегающем к зоне наших интересов на таджикско-афганской и узбекско-афганской границах, интересует РФ в первую очередь. Именно там ВПП осуществляет ряд проектов по оказанию гуманитарной помощи, но особенно важно, что при этом ведется восстановление инфраструктуры, созданной еще во время присутствия советских войск в этой стране. Тогда там было построено немало крупных инфраструктурных объектов, в частности, в рамках создания ирригационной системы. Теперь Программа задействует их в своей работе по возрождению сельского хозяйства, отвлекая при этом молодежь от экстремистских настроений и участия в различных террористических формированиях. Мы всесторонне поддерживаем такую работу, выделяя на эти цели существенные донорские средства", — заявил Васильев.
ВПП была учреждена в 1961 году как ведущая международная организация, занимающаяся оказанием оперативной продовольственной помощи в системе ООН. Ее главной задачей является борьба с голодом и нищетой, оказание гуманитарной помощи нуждающимся и неимущим в развивающихся странах. ВПП призвана использовать продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию этих государств.