РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Постпред при ВПП: Россия наращивает усилия в глобальной борьбе с голодом

15:1720.06.2018
(обновлено: 15:25 20.06.2018)
01524
© РИА Новости / Сергей СтарцевПостоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор ВасильевПостоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор Васильев
© РИА Новости / Сергей Старцев

РИМ, 20 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Россия намерена наращивать свои усилия в глобальной борьбе с голодом в рамках деятельности Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), сессия Исполнительного совета которой проходит сейчас в Риме, заявил в среду в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ВПП и Международном фонде сельскохозяйственного развития (ИФАД) Виктор Васильев.

Постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ВПП и ИФАД Виктор Васильев
© РИА Новости / Сергей Старцев
Постпред при ВПП: Россия ищет новые подходы к оказанию гуманитарной помощи
В начале июня Васильев официально представил свои полномочия генеральному директору ФАО Жозе Грациану да Силве, а также исполнительному директору ВПП Дэвиду Бизли, обсудив с ними перспективы дальнейшего сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности на планете.

"Россия – один из крупнейших глобальных игроков, который, используя свою роль постоянного члена СБ ООН, играет не только на главной "политической площадке", но и занимается оказанием гуманитарной помощи по всему миру. В качестве основного многостороннего канала для этой деятельности наша страна использует ВПП, предоставляющую оперативную продовольственную помощь жертвам стихийных бедствий и вооруженных конфликтов. Мы руководствуемся гуманитарными императивами, но при этом, естественно, исходим из важности сохранения устойчивой обстановки и необходимости стабилизировать ситуацию прежде всего в тех регионах, которые представляют для нас приоритетный интерес", — отметил российский постпред.

Речь идет, в первую очередь, о странах ближнего зарубежья, государствах Центральной Азии, Афганистане, а также регионе Ближнего Востока, в частности, Сирии, Палестине, Йемене. По словам дипломата, в качестве страны-донора Россия ежегодно вносит в фонд ВПП более 30 миллионов долларов на закупку и поставку российского продовольствия в качестве гуманитарной помощи этим странам.

Йемен. Архивное фото
© Fotolia / robnaw
Почти треть йеменцев на пороге голода из-за блокады коалиции, заявили в ООН
"За последний год, после прихода к руководству ВПП Дэвида Бизли, объем донорских средств, мобилизованных на проектную деятельность Программы, вырос почти на 2 миллиарда долларов и по итогам 2017 года превысил 7 миллиардов. ВПП реализует проекты в 82 странах мира, ее помощь охватывает более 90 миллионов человек, причем во многих государствах, в особенности в Африке, гуманитарная помощь оказывается в экстренном порядке", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что нынешняя сессия Исполнительного совета Программы проходит под знаком обсуждения чрезвычайного положения в так называемом Сахельском регионе. К ситуации, сложившейся в этом районе Африки, привлек внимание почетный гость сессии, президент Нигера Махамаду Иссуфу.

В качестве другой острой международной проблемы постпред РФ выделил оказание продовольственной помощи населению КНДР, что имеет непосредственное отношение к решению важнейшей проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

"Примечательно, что Бизли побывал в этом регионе еще до встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре. И, несмотря на то, что он является бывшим американским губернатором с солидным политическим багажом, Пхеньян тогда позитивно воспринял его доводы о необходимости развития гуманитарного сотрудничества. Полагаю, что в этом сыграла свою роль и российская позиция относительно важности подключения ВПП к оказанию помощи КНДР и аналогичная позиция наших китайских коллег. Мы надеемся, что теперь ситуация будет развиваться в положительном ключе, и это будет содействовать процессу денуклеаризации и обеспечению всеобъемлющей безопасности на Корейском полуострове", — сказал Васильев.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силву. Архивное фото
© AFP 2018 / Alfredo Estrella
Жозе Грациану да Силва: число голодающих в мире растет из-за конфликтов
Постпред РФ указал также на важность продолжения активной гуманитарной деятельности в Сирии. "Как известно, Россия играет серьезную роль в сирийском урегулировании по самым разным трекам: и в политическом отношении, и посредством резолюций СБ ООН, и в рамках астанинского и женевского процессов. При этом мы осуществляем гуманитарную поддержку этой политической деятельности. Нам, например, совместно с ВПП удалось наладить сбросы гуманитарных грузов в провинции Дейр эз-Зор, где на протяжении прошлого года был фактически организован воздушный мост в блокированные террористическими группировками районы. Сейчас, когда ситуация стабилизируется, мы по двусторонним каналам выделяем гуманитарную помощь Сирии, и международное сообщество в лице ВПП оказывает нам в этом деле весомую моральную поддержку", — заметил он.

Большое значение РФ придает и оказанию гуманитарной помощи Афганистану, в северных районах которого, в частности, в городе Мазари-Шариф как раз накануне сессии Исполнительного совета побывал Бизли.

"Естественно, ситуация в этом регионе, прилегающем к зоне наших интересов на таджикско-афганской и узбекско-афганской границах, интересует РФ в первую очередь. Именно там ВПП осуществляет ряд проектов по оказанию гуманитарной помощи, но особенно важно, что при этом ведется восстановление инфраструктуры, созданной еще во время присутствия советских войск в этой стране. Тогда там было построено немало крупных инфраструктурных объектов, в частности, в рамках создания ирригационной системы. Теперь Программа задействует их в своей работе по возрождению сельского хозяйства, отвлекая при этом молодежь от экстремистских настроений и участия в различных террористических формированиях. Мы всесторонне поддерживаем такую работу, выделяя на эти цели существенные донорские средства", — заявил Васильев.

18-летняя пациентка больницы в Йемене, страдающая от истощения. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
В мире от недоедания страдают более 800 миллионов человек
Он также подтвердил, что Россия продолжает оказывать традиционную помощь палестинскому народу, выделяя ежегодно на эти цели по линии ВПП по 2 миллиона долларов. "Надеемся, что это будет способствовать урегулированию арабо-израильского конфликта в целом", — констатировал собеседник РИА Новости.

ВПП была учреждена в 1961 году как ведущая международная организация, занимающаяся оказанием оперативной продовольственной помощи в системе ООН. Ее главной задачей является борьба с голодом и нищетой, оказание гуманитарной помощи нуждающимся и неимущим в развивающихся странах. ВПП призвана использовать продовольственную помощь в целях содействия экономическому и социальному развитию этих государств.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена