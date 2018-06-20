Генсек НАТО уверен, что с Россией необходимо поддерживать диалог

МАДРИД, 20 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия демонстрирует "поведение хозяина" и "вмешивается в демократические процессы", однако с Москвой важно поддерживать диалог. В интервью испанской газете El Mundo он рассказал о своем видении отношений НАТО с Россией, угрозах, которым противостоит альянс, а также дал оценку исторической встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Каталонский кризис



Столтенберг в интервью не стал прямо отвечать на вопрос о возможном вмешательстве России в каталонский кризис. Испанские власти неоднократно заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с территорий России и Венесуэлы. Однако при этом они подчеркивали, что не имеют доказательств причастности к этому властей этих стран.

Москва ранее призывала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонскую проблему внутренним делом Испании, которая должна быть урегулирована в рамках конституции.

"Я не буду комментировать специфическую роль России в Каталонии, это оставлю испанскому правительству. Но могу сказать, что мы наблюдали поведение хозяина на протяжении длительного времени во многих государствах, происходило вмешательство в демократические процессы. При помощи дезинформации, кибератак, смешанных тактических приемов для запугивания или вмешательства… Мы усилили киберзащиту, улучшили разведку, готовность. Если что-то случится, мы можем ответить быстрее", — заявил генсек альянса.

Отношения с Россией



Столтенберг напомнил, что в отношении России НАТО действует на трех направлениях — сдерживание, защита и диалог. "Мы им посылаем четкое послание: НАТО готова защищать всех союзников от любой угрозы. И поэтому мы развернули силы на востоке. Это было пропорциональное и оборонительное предложение после того, что произошло на Украине, и дает необходимый сигнал", — заявил он.

По его словам, "Россия должна знать", что альянс "никогда не приемлет ничего подобного, что произошло с Крымом, в отношении члена НАТО". "В то же время мы четко даем понять, что не хотим новой холодной войны или гонки вооружений. Россия — наш сосед, и мы будем продолжать стремиться иметь с ней лучшие отношения", — заявил Столтенберг, признав, что "это займет много времени".

Он отметил, что в период с 2014 по 2016 год не было проведено ни одной встречи Совета Россия-НАТО, а с 2016 года — уже семь. "Я встречаюсь с министром (иностранных дел Сергеем) Лавровым, что очень полезно… Чем больше напряжения, тем больше нужно диалога", — добавил Столтенберг, отметив, что отсутствие встреч с президентом РФ Владимиром Путиным в качестве генсека НАТО "демонстрирует сложные отношения, которые существуют". Столтенберг ранее встречался с Путиным, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской.

Противостояние угрозам



Столтенберг полагает, что в настоящее время мир переживает "самый опасный момент с окончания холодной войны", поэтому "НАТО предпринимает наибольшие усилия для коллективной обороны". "Мы не видим немедленной угрозы военного нападения ни на одного из наших членов, но теракты могут произойти в любой момент. Нестабильность очень близко от наших границ. Хакеры, террористы, организации… НАТО в состоянии противостоять всем", — сказал он.

"Единственным вызовом холодной войны для НАТО был… Советский Союз. Он был опасен, но стабилен и четко определен. Сейчас мир более непредсказуем, это требует, чтобы мы были способны ответить на угрозы, которые исходят одновременно из многих направлений", — добавил генсек альянса.

Санкции против КНДР



Комментируя соглашение между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, Столтенберг заявил, что альянс "приветствует все усилия, которые ведут к политическому урегулированию кризиса на Корейском полуострове", поддерживает "любые усилия для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи", но "важно сохранять санкции до тех пор, пока мы не увидим настоящие изменения". "Надеемся, что эта встреча станет первым шагом, который приведет к денуклеаризации", — добавил он.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.