Прокурдская партия Турции надеется пройти в парламент вопреки давлению

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов Турции надеется преодолеть на парламентских выборах 24 июня 10-процентный барьер и пройти в парламент, несмотря на административный ресурс, который используют против нее власти, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Хишьяр Озсой.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

"В обычных условиях мы в состоянии легко преодолеть 10-процентный барьер, но Эрдоган, который возглавил альянс (правящей и националистической партий. – Прим. ред.), используя все имеющиеся у него административные ресурсы, прибегает к жесткой политике, чтобы мы его не преодолели. Мы надеемся, что, несмотря на это давление, сможем пройти в парламент", — сказал Озсой.

По его словам, Эрдоган и правящая партия пытаются решить курдский вопрос военными и репрессивными методами, что недопустимо. "Это политический вопрос, и его нужно решать политическими методами, путем диалога. Если Эрдоган выиграет выборы, то в Турции установится настоящий режим фашистской диктатуры. Вокруг него сейчас собрались ультранационалисты, много расистов, поэтому если он выиграет, то у нас мало надежд на хорошее. Он будет проводить более агрессивную, более милитаристскую политику, особенно в отношении курдской проблемы", — заявил Озсой.

Зампред уклонился от ответа на вопрос, кого прокурдская партия поддержит в случае второго тура президентских выборов. "Когда закончится первый тур, мы оценим его результаты. Есть вероятность того, что будет второй тур, в который выйдут Эрдоган и Индже, но мы приняли решение не давать никаких комментариев относительно своей позиции во втором туре до окончания первого", — добавил собеседник агентства.