Прокурдская партия Турции надеется пройти в парламент вопреки давлению

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов Турции надеется преодолеть на парламентских выборах 24 июня 10-процентный барьер и пройти в парламент, несмотря на административный ресурс, который используют против нее власти, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Хишьяр Озсой.
"В обычных условиях мы в состоянии легко преодолеть 10-процентный барьер, но Эрдоган, который возглавил альянс (правящей и националистической партий. – Прим. ред.), используя все имеющиеся у него административные ресурсы, прибегает к жесткой политике, чтобы мы его не преодолели. Мы надеемся, что, несмотря на это давление, сможем пройти в парламент", — сказал Озсой.
По его словам, Эрдоган и правящая партия пытаются решить курдский вопрос военными и репрессивными методами, что недопустимо. "Это политический вопрос, и его нужно решать политическими методами, путем диалога. Если Эрдоган выиграет выборы, то в Турции установится настоящий режим фашистской диктатуры. Вокруг него сейчас собрались ультранационалисты, много расистов, поэтому если он выиграет, то у нас мало надежд на хорошее. Он будет проводить более агрессивную, более милитаристскую политику, особенно в отношении курдской проблемы", — заявил Озсой.